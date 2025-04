SpaceX запустила в космос секретний апарат Zuma

Ракету запустили з мису Канаверал в американському штаті Флорида 7 січня близько 20 години за місцевим часом (близько третьої ночі 8 січня за Києвом). Цей запуск став першим для SpaceX цього року.

Космічний апарат Zuma був побудований для уряду США. Створенням апарату займалася військово-промислова компанія Northrop Grumman. Деталі місії, як і відомство-замовник, тримаються в секреті.

Запуск Zuma був запланований на листопад 2017 року, однак кілька разів відкладався через технічні проблеми.

Нагадаємо, компанія SpaceX запустила наприкінці 2017 року ракету-носій Falcon 9 з десятьма телекомунікаційними супутниками Iridium NEXT. Старт був здійснений з бази ВПС США Ванденберг (штат Каліфорнія).

Falcon 9 first stage has landed at Landing Zone 1. pic.twitter.com/679wN4F8kX

— SpaceX (@SpaceX) 8 января 2018 г.