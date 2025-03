"Союз МС-04" вышел на околоземную орбиту

"Дуэт оставил пределы гравитации и выходит в космос", - говорится в микроблоге NASA в Twitter.

На борту "Союз МС-04" находится российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер.

Как сообщал УНН, на Землю успешно вернулся экипаж 50-й экспедиции на МКС.

And just like that, the duo leaves the confines of gravity and enters space! Follow their journey to @Space_Station : https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/R8XdSAoT1x

- NASA (@NASA) 20 апреля 2017 г.