“Союз МС-04” вийшов на навколоземну орбіту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Російський космічний корабель “Союз МС-04” з обмеженою кількістю екіпажу вийшов на навколоземну орбіту і прямує до Міжнародної космічної станції. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення NASA.
“Дует полишив межі гравітації і виходить у космос”, - йдеться у мікроблозі NASA у Twitter.
На борту “Союз МС-04” перебуває російський космонавт Федір Юрчихін та американський астронавт Джек Фішер.
Як повідомляв УНН, на Землю успішно повернувся екіпаж 50-ї експедиції на МКС.
And just like that, the duo leaves the confines of gravity and enters space! Follow their journey to @Space_Station: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/R8XdSAoT1x— NASA (@NASA) 20 апреля 2017 г.