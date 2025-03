“Союз МС-04” вийшов на навколоземну орбіту

“Дует полишив межі гравітації і виходить у космос”, - йдеться у мікроблозі NASA у Twitter.

На борту “Союз МС-04” перебуває російський космонавт Федір Юрчихін та американський астронавт Джек Фішер.

Як повідомляв УНН, на Землю успішно повернувся екіпаж 50-ї експедиції на МКС.

And just like that, the duo leaves the confines of gravity and enters space! Follow their journey to @Space_Station: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/R8XdSAoT1x

— NASA (@NASA) 20 апреля 2017 г.