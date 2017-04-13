Соцсети отреагировали на слова представителя РФ в ООН британскому коллеге
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Социальные сети бурно отреагировали на ситуацию во время заседания Совета безопасности ООН, когда заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков призвал представителя Великобритании Мэттью Райкрофта "не обижать Россию", передает УНН.
Пользователи начали высказывать свою позицию относительно слов В.Сафронкова, который обратился к представителю Великобритании, используя фразу: "Посмотри на меня, глаза не отводи, что ты глаза отводишь?"
Совбез ООН pic.twitter.com/kcIkudHdL6- Воссиянин (@Grauaerman) 13 апреля 2017
о "дипломата". даже гос Мун служащим такое непозволительно) имхо, дисциплинарной ответственности мало) Реальные пацаны в ООН неприемлимые)- Leery clerk (@ boroda059) 13 апреля 2017
Почему все удивляются тому предстванику РФ в ООН? Пишут о дно? Уж все было. А РФ является правопреемницей СССР. Короче, жду обувь в ООН pic.twitter.com/JG9VWtjfCe- Oksana Kovalenko (@superumka) 13 апреля 2017
Следующее требование РФ - позволить на заседании Совбеза ООН Семко и пивас.- Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 13 апреля 2017
@VolodymyrAriev И трет изучить сурдопереклалачам словарь новых российских предложений и слов. "Гоп-стопстайл".- Ирина (@KoraGray) 13 апреля 2017
"Изысканность и дипломатичность" московского разлива. https://t.co/faKLtEzg0V- Богдан Цюпин (@bohdannews) 12 апреля 2017
Another shameful day at the #UNSC • Council draft resolution condemning #Syria chemical attack is vetoed by ... #Russia (and Bolivia) pic.twitter.com/LrjF4R0uco- The UN Times (@TheUNTimes) 12 апреля 2017
#Russia #UN representative tonight. https://t.co/lPVaZ8i0O4- olexander scherba (@olex_scherba) 12 апреля 2017
Russia's UN ambassador went full gansta on his British counterpart today in New York. "Look at me when I'm talking!" Https://t.co/sz2dePInSo pic.twitter.com/Hcyi3PcT0S- The Moscow Times (@MoscowTimes) 12 апреля 2017