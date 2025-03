Соцсети отреагировали на слова представителя РФ в ООН британскому коллеге

Пользователи начали высказывать свою позицию относительно слов В.Сафронкова, который обратился к представителю Великобритании, используя фразу: "Посмотри на меня, глаза не отводи, что ты глаза отводишь?"

Совбез ООН pic.twitter.com/kcIkudHdL6

- Воссиянин (@Grauaerman) 13 апреля 2017

о "дипломата". даже гос Мун служащим такое непозволительно) имхо, дисциплинарной ответственности мало) Реальные пацаны в ООН неприемлимые)

- Leery clerk (@ boroda059) 13 апреля 2017

Почему все удивляются тому предстванику РФ в ООН? Пишут о дно? Уж все было. А РФ является правопреемницей СССР. Короче, жду обувь в ООН pic.twitter.com/JG9VWtjfCe

- Oksana Kovalenko (@superumka) 13 апреля 2017

Следующее требование РФ - позволить на заседании Совбеза ООН Семко и пивас.

- Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 13 апреля 2017

@VolodymyrAriev И трет изучить сурдопереклалачам словарь новых российских предложений и слов. "Гоп-стопстайл".

- Ирина (@KoraGray) 13 апреля 2017

"Изысканность и дипломатичность" московского разлива. https://t.co/faKLtEzg0V

- Богдан Цюпин (@bohdannews) 12 апреля 2017

Another shameful day at the #UNSC • Council draft resolution condemning #Syria chemical attack is vetoed by ... #Russia (and Bolivia) pic.twitter.com/LrjF4R0uco

- The UN Times (@TheUNTimes) 12 апреля 2017

#Russia #UN representative tonight. https://t.co/lPVaZ8i0O4

- olexander scherba (@olex_scherba) 12 апреля 2017

Russia's UN ambassador went full gansta on his British counterpart today in New York. "Look at me when I'm talking!" Https://t.co/sz2dePInSo pic.twitter.com/Hcyi3PcT0S

- The Moscow Times (@MoscowTimes) 12 апреля 2017