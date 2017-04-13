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Соцмережі відреагували на слова представника РФ в ООН до британського колеги

Київ • УНН

 • 13560 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Соціальні мережі бурхливо відреагували на ситуацію під час засідання Ради безпеки ООН, коли заступник постійного представника Росії при ООН Володимир Сафронков закликав представника Великої Британії Меттью Райкрофта "не ображати Росію", передає УНН.

Користувачі почали висловлювати свою позицію щодо слів В.Сафронкова, який звернувся до представника Британії, використовуючи фразу: “Подивися на мене, очі не відводь, що ти очі відводиш?”

Совбез ООН pic.twitter.com/kcIkudHdL6

— Воссиянин (@Grauaerman) 13 квітня 2017 р.

про "дипломата". даже гос-мун служащим такое непозволительно) имхо, дисциплинарной ответственности мало) Реальные пацаны в ООН неприемлимы)

— Leery clerk (@boroda059) 13 квітня 2017 р.

Чому всі дивуються тому предстванику РФ в ООН?Пишуть про дно? Вже ж все було. А РФ є правонаступницею СРСР. Корочє,чекаю на взуття в ООН pic.twitter.com/JG9VWtjfCe

— Oksana Kovalenko (@superumka) 13 квітня 2017 р.

Наступна вимога РФ - дозволити на засіданні Радбезу ООН сємкі і півас.

— Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 13 квітня 2017 р.

@VolodymyrAriev І тре вивчити сурдопереклалачам словник нових російських речень і слів."Гоп-стопстайл".

— Ирина (@KoraGray) 13 квітня 2017 р.

"Вишуканість і дипломатичність" московського розливу. https://t.co/faKLtEzg0V

— Богдан Цюпин (@bohdannews) 12 квітня 2017 р.

Another shameful day at the #UNSC • Council draft resolution condemning #Syria chemical attack is vetoed by ... #Russia (and Bolivia) pic.twitter.com/LrjF4R0uco

— The UN Times (@TheUNTimes) 12 квітня 2017 р.

#Russia #UN representative tonight.https://t.co/lPVaZ8i0O4

— olexander scherba (@olex_scherba) 12 квітня 2017 р.

Russia’s UN ambassador went full gansta on his British counterpart today in New York. “Look at me when I’m talking!” https://t.co/sz2dePInSo pic.twitter.com/Hcyi3PcT0S

— The Moscow Times (@MoscowTimes) 12 квітня 2017 р.

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