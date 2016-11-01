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15 марта, 19:03 • 115078 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166266 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137754 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130218 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112700 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105414 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101388 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Социальный патруль" будет осуществлять надзор за бездомными в Кропивницком

"Социальный патруль" будет осуществлять надзор за бездомными в Кропивницком

Киев • УНН

 • 7378 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Зимой в Кропивницком  патрулирование территории в местах с наибольшей вероятностью пребывания людей, которые могут нуждаться в помощи в условиях низких температур, будет осуществлять оперативная группа "Социальный патруль", который организуют специалисты Кировоградского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Об этом проинформировали в пресс-службе городского совета, сообщает УНН.

Основные задачи такого патруля - информирование бездомных о возможности и месте получения медицинских, гуманитарных и социально-бытовых услуг и оказания помощи при выявлении у человека признаков переохлаждения.

Как всегда, при прогнозируемом резком снижении температуры воздуха спасательными службами областного центра будут установлены мобильные пункты обогрева. В случае переохлаждения и обморожения необходимую помощь можно получить во всех учреждениях здравоохранения областного центра.

Украинские Национальные Новости

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