"Социальный патруль" будет осуществлять надзор за бездомными в Кропивницком

Основные задачи такого патруля - информирование бездомных о возможности и месте получения медицинских, гуманитарных и социально-бытовых услуг и оказания помощи при выявлении у человека признаков переохлаждения.

Как всегда, при прогнозируемом резком снижении температуры воздуха спасательными службами областного центра будут установлены мобильные пункты обогрева. В случае переохлаждения и обморожения необходимую помощь можно получить во всех учреждениях здравоохранения областного центра.