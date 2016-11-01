"Социальный патруль" будет осуществлять надзор за бездомными в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Зимой в Кропивницком патрулирование территории в местах с наибольшей вероятностью пребывания людей, которые могут нуждаться в помощи в условиях низких температур, будет осуществлять оперативная группа "Социальный патруль", который организуют специалисты Кировоградского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Об этом проинформировали в пресс-службе городского совета, сообщает УНН.
Основные задачи такого патруля - информирование бездомных о возможности и месте получения медицинских, гуманитарных и социально-бытовых услуг и оказания помощи при выявлении у человека признаков переохлаждения.
Как всегда, при прогнозируемом резком снижении температуры воздуха спасательными службами областного центра будут установлены мобильные пункты обогрева. В случае переохлаждения и обморожения необходимую помощь можно получить во всех учреждениях здравоохранения областного центра.