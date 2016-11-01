"Соціальний патруль" здійснюватиме нагляд за безхатченками у Кропивницькому

Основні завдання такого патруля — інформування бездомних осіб про можливість та місце отримання медичних, гуманітарних і соціально-побутових послуг та надання допомоги при виявленні у людини ознак переохолодження.

Як завжди, при прогнозованому різкому зниженні температури повітря рятувальними службами обласного центру будуть встановлені мобільні пункти обігріву. У разі переохолодження та обмороження необхідну допомогу можна також отримати у всіх закладах охорони здоров’я обласного центру.