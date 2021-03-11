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"Социализм с китайской спецификой": парламент КНР принял очередную "пятилетку"

"Социализм с китайской спецификой": парламент КНР принял очередную "пятилетку"

Киев  •  УНН

 • 14670 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Делегаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) в четверг одобрили 14-й план национального социально-экономического развития (2021-2025) и цели до 2035 года. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, пишет УНН.

Детали

По его данным, парламентарии также проголосовали за программу по стимулированию роста и укреплению благосостояния населения страны в 2021 году.

Как сообщил телеканал, в зале присутствовали 2 896 делегатов из 2 953. Согласно китайскому законодательству, явка оказалась достаточной для признания голосования состоявшимся.

“Необходимо твердо придерживаться идей председателя КНР Си Цзиньпина, неуклонно следовать по пути социализма с китайской спецификой”, — заявил на церемонии закрытия сессии председатель Постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу. Он подчеркнул, что китайский парламент должен продолжать активно содействовать укреплению официальной политической линии и продвижению реформ, умело использовать законодательные рычаги для защиты интересов народа КНР.

Все присутствовавшие в зале, кроме Си Цзиньпина, премьера Госсовета Ли Кэцяна и нескольких представителей высшего руководства страны, были в защитных медицинских масках.

China's top legislature on Thursday passed the 14th Five-Year Plan and the 2035 long-term development target #2021TwoSessions pic.twitter.com/arIA0Bh9hD

— CGTN (@CGTNOfficial) March 11, 2021

Контекст

Четвертая сессия ВСНП 13-го созыва и 4-я сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, совещательный орган) 13-го созыва прошли в Пекине с 4 по 10 марта и с 5 по 11 марта соответственно. Центральным событием стало голосование парламентариев за проведение реформы избирательной системы в Гонконге. Немногочисленные журналисты, получившие право присутствовать на мероприятиях в очном формате, в обязательном порядке сдавали тесты на коронавирус и проходили карантин.

Live: Fourth session of 13th National People's Congress concludes in Beijing #2021TwoSessions https://t.co/GzM20jPkWi

— CGTN (@CGTNOfficial) March 11, 2021

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