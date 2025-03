"Соціалізм з китайською специфікою": парламент КНР прийняв чергову "п'ятирічку"

Деталі

За його даними, парламентарі також проголосували за програму зі стимулювання зростання та зміцнення добробуту населення країни в 2021 році.

Як повідомив телеканал, в залі були присутні 2 896 делегатів з 2 953. Згідно з китайським законодавством, явка виявилася достатньою для визнання голосування таким, що відбувся.

“Необхідно твердо дотримуватися ідей голови КНР Сі Цзіньпіна, неухильно слідувати по шляху соціалізму з китайською специфікою”, — заявив на церемонії закриття сесії голова Постійного комітету ВЗНП Лі Чжаньшу. Він підкреслив, що китайський парламент повинен продовжувати активно сприяти зміцненню офіційної політичної лінії і просуванню реформ, вміло використовувати законодавчі важелі для захисту інтересів народу КНР.

Всі присутні в залі, крім Сі Цзіньпіна, прем’єра Держради Лі Кецяна і декількох представників вищого керівництва країни, були в захисних медичних масках.

China’s top legislature on Thursday passed the 14th Five -Year Plan and the 2035 long-term development target # 2021TwoSessions pic.twitter.com/arIA0Bh9hD

— CGTN (@CGTNOfficial) March 11, 2021

Контекст

Четверта сесія ВЗНП 13-го скликання і 4-та сесія Всекитайського комітету Народної політичної консультативної ради Китаю (ВК НПКРК, дорадчий орган) 13-го скликання пройшли в Пекіні з 4 по 10 березня і з 5 по 11 березня відповідно. Центральною подією стало голосування парламентарів за проведення реформи виборчої системи у Гонконзі. Нечисленні журналісти, які отримали право бути присутніми на заходах в очному форматі, в обов’язковому порядку здавали тести на коронавірус і проходили карантин.

Live: Fourth session of 13th National People’s Congress concludes in Beijing # 2021TwoSessions https://t.co/GzM20jPkWi

— CGTN (@CGTNOfficial) March 11, 2021