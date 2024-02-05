Сотрудник транснациональной корпорации перевел мошенникам более 25 миллионов долларов после фейковой видеоконференции с финансовым директором

С помощью технологии дипфейка мошенники убедили финансового сотрудника транснациональной корпорации осуществить транзакцию на 25 миллионов долларов. Мужчина, который находился в офисе корпорации в Гонконге, был убежден, что участвует в реальной видеоконференции с финансовым директором и другими сотрудниками. Детали дерзкого мошенничества сообщает CNN со ссылкой на полицию Гонконга, пишет УНН.

Детали

Как рассказал представитель полиции Гонконга Чан Шунь-Цзин, первые подозрения у обманутого работника возникли после того, как он получил сообщение, которое якобы было от финансового директора компании из Великобритании. Сначала работник заподозрил, что это было фишинговое письмо, поскольку в нем говорилось о необходимости проведения секретной транзакции.

Однако после видеозвонка рабочий отбросил свои первые сомнения, потому что другие присутствующие люди выглядели и говорили так же, как его знакомые коллеги.

Считая, что остальные участники разговора были реальными, работник согласился перевести около 25,6 миллиона долларов на указанный счет.

Мошенничество с участием фальшивого финансового директора было обнаружено только тогда, когда сотрудник позже позвонил в главный офис корпорации.

В полиции Гонконга не раскрыли ни названия, ни подробностей о компании или работнике. Но добавили, что этот случай является одним из нескольких недавних эпизодов, когда мошенники используют технологию дипфейков с целью выманить у людей деньги.

Уже арестованы шесть подозреваемых.

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