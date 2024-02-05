Співробітник транснаціональної корпорації перевів шахраям більше 25 мільйонів доларів після фейкової відеоконференції з фінансовим директором
Київ • УНН
За допомогою технології дипфейку шахраї переконали фінансового співробітника транснаціональної корпорації здійснити транзакцію на 25 мільйонів доларів. Чоловік, який перебував в офісі корпорації у Гонконзі, був переконаний, що бере участь у реальній відеоконференції з фінансовим директором та іншими співробітниками.
За допомогою технології дипфейку шахраї переконали фінансового співробітника транснаціональної корпорації здійснити транзакцію на 25 мільйонів доларів. Чоловік, який перебував в офісі корпорації у Гонконзі, був переконаний, що бере участь у реальній відеоконференції з фінансовим директором та іншими співробітниками. Деталі зухвалого шахрайства повідомляє CNN з посиланням на поліцію Гонконгу, пише УНН.
Деталі
Як розповів представник поліції Гонконгу Чан Шунь-Цзін, Перші підозри в ошуканого працівника виникли після того, як він отримав повідомлення, яке нібито було від фінансового директора компанії з Великої Британії. Спочатку працівник запідозрив, що це був фішинговий лист, оскільки в ньому йшлося про необхідність проведення секретної транзакції.
Однак після відеодзвінка робітник відкинув свої перші сумніви, тому що інші присутні люди виглядали і говорили так само, як його знайомі колеги.
Вважаючи, що решта учасників розмови були реальними, працівник погодився переказати близько 25,6 мільйона доларів на вказаний рахунок.
Шахрайство за участю фальшивого фінансового директора було виявлено лише тоді, коли співробітник пізніше зателефонував до головного офісу корпорації.
В поліції Гонконгу не розкрили ні назви, ні подробиць про компанію чи працівника. Але додали, що цей випадок є одним із кількох недавніх епізодів, коли шахраї використовують технологію дипфейків з метою виманити у людей гроші.
Вже арештовано шість підозрюваних.
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