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Сотрудничество с партнерами и донорами, а также энергетические вопросы: Зеленский провел совещание со Шмыгалем

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 19:40  •  18388 просмотра

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Зеленский встретился с премьер-министром Шмыгалем, чтобы обсудить сотрудничество с партнерами, донорскую поддержку и энергетическую устойчивость.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем. Речь шла о сотрудничестве с партнерами и донорами, а также энергетических вопросах, передает УНН.

"Провел длительное совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем. В частности, о сотрудничестве с партнерами, подготовке и новых решений о поддержке нашего государства, о сотрудничестве с донорами. Также обсудили энергетические вопросы, работу правительства по энергетической устойчивости Украины, стабильности нашей работы, всех наших систем", - сообщил Зеленский.

По словам Президента, благодаря соединению нашей энергосистемы с Европой имеем соответствующую поддержку от соседей - это важно.

"... спасибо каждой стране, которая помогает. И спасибо каждой украинской семье - всем, кто понимает военные вызовы, температурные и экономно, рационально потребляет электричество", - сообщил Зеленский.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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