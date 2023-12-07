Сотрудничество с партнерами и донорами, а также энергетические вопросы: Зеленский провел совещание со Шмыгалем
Киев • УНН
Зеленский встретился с премьер-министром Шмыгалем, чтобы обсудить сотрудничество с партнерами, донорскую поддержку и энергетическую устойчивость.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем. Речь шла о сотрудничестве с партнерами и донорами, а также энергетических вопросах, передает УНН.
"Провел длительное совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем. В частности, о сотрудничестве с партнерами, подготовке и новых решений о поддержке нашего государства, о сотрудничестве с донорами. Также обсудили энергетические вопросы, работу правительства по энергетической устойчивости Украины, стабильности нашей работы, всех наших систем", - сообщил Зеленский.
По словам Президента, благодаря соединению нашей энергосистемы с Европой имеем соответствующую поддержку от соседей - это важно.
"... спасибо каждой стране, которая помогает. И спасибо каждой украинской семье - всем, кто понимает военные вызовы, температурные и экономно, рационально потребляет электричество", - сообщил Зеленский.
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Сотрудничество с партнерами и донорами, а также энергетические вопросы: Зеленский провел совещание со Шмыгалем
Зеленский встретился с премьер-министром Шмыгалем, чтобы обсудить сотрудничество с партнерами, донорскую поддержку и энергетическую устойчивость.
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