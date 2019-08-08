Сегодня отмечают День альпинизма
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Более 200 лет назад двое смелых авантюрных французов, поднимаясь на Монблан, даже не догадывались, что день покорения этой вершины станет праздником всех скалолазов, передает УНН.
Интерес к вершине Монблан среди путешественников появился еще в середине 18-го века. Люди массово приезжали покорить ее, однако все попытки были неудачными.
Массовое желание покорить Монблан достигло апофеоза в начале 1760-х годов, когда Гораций Бенедикт де Соссюр, швейцарский геолог, ботаник и альпинист, не сумев подняться на вершину, назначил огромную премию тому, кто сделает это первым. Поэтому в 1786 году странствующий врач Мишель-Габриэль Паккард и охотник Жак Бальма достигли пика горной вершины.
С тех пор все альпинисты отмечают свой праздник 8 августа - в день, когда была покорена высочайшая вершина Альп.