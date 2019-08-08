Сьогодні відзначають День альпінізму

Інтерес до вершини Монблан серед мандрівників з'явився ще в середині 18-го століття. Люди масово приїздили підкорити її, однак всі спроби були невдалими.

Масове бажання підкорити Монблан досягло апофеозу на початку 1760-х років, коли Горацій Бенедикт де Соссюр, швейцарський геолог, ботанік і альпініст, не зумівши зійти на вершину, призначив величезну премію тому, хто зробить це першим. Тож 1786 року мандрівний лікар Мішель-Габріель Паккард та мисливець Жак Бальма досягли піку гірської вершини.

Відтоді всі альпіністи відзначають своє свято 8 серпня - в день, коли була підкорена найвища вершина Альп.