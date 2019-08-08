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Сьогодні відзначають День альпінізму

Сьогодні відзначають День альпінізму

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Понад 200 років тому двоє сміливих авантюрних французів, підіймаючись на Монблан, навіть не здогадувалися, що день підкорення цієї вершини стане святом усіх скелелазів, передає УНН.

Інтерес до вершини Монблан серед мандрівників з'явився ще в середині 18-го століття. Люди масово приїздили підкорити її, однак всі спроби були невдалими.

Масове бажання підкорити Монблан досягло апофеозу на початку 1760-х років, коли Горацій Бенедикт де Соссюр, швейцарський геолог, ботанік і альпініст, не зумівши зійти на вершину, призначив величезну премію тому, хто зробить це першим. Тож 1786 року мандрівний лікар Мішель-Габріель Паккард та мисливець Жак Бальма досягли піку гірської вершини.

Відтоді всі альпіністи відзначають своє свято 8 серпня - в день, коли була підкорена найвища вершина Альп.

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