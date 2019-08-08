Сегодня отмечается День войск связи
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Сегодня, 8 августа, в Украине отмечается День войск связи, сообщает УНН.
День войск связи установлен 8 августа согласно Указу Президента от 1 февраля 2000 года.
Именно в этот день, 8 августа 1920 года, в Киеве, на базе бывшего Константиновского юнкерского военного училища, началась подготовка связистов на вторых Киевских военно-инженерных курсах.
Военных связистов поздравил министр обороны Украины Степан Полторак.
“Войска связи являются неотъемлемой, высокотехнологичной частью ВC Украины, потому что обеспечить качественное превосходство над врагом невозможно без надлежащей организации системы коммуникации. Военные связисты неоднократно доказывали на поле боя свой профессионализм в обеспечение надежной связи для управления частями и подразделениями. Ваш боевой опыт, полученный во время борьбы с агрессором, является надежным фундаментом дальнейшего развития этого рода войск”, — подчеркнул министр.
Напомним, вместо военного парада в этом году на День Независимости в Киеве состоится Шествие Достоинства.