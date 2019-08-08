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Сьогодні відзначається День військ зв'язку

Сьогодні відзначається День військ зв'язку

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Сьогодні, 8 серпня, в Україні відзначається День військ зв'язку, повідомляє УНН.

День військ зв’язку встановлено 8 серпня згідно з Указом Президента від 1 лютого 2000 року.

Саме в цей день, 8 серпня 1920 року, в Києві, на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища, почалася підготовка зв’язківців на других Київських військово-інженерних курсах.

Військових зв’язківців привітав міністр оборони України Степан Полторак.

“Війська зв’язку є невід’ємною, високотехнологічною частиною ЗC України, тому що забезпечити якісну перевагу над ворогом неможливо без належної організації системи комунікації. Військові зв’язківці неодноразово доводили на полі бою свою професійність у забезпечення надійного зв’язку для управління частинами та підрозділами. Ваш бойовий досвід, здобутий під час боротьби із агресором, є надійним фундаментом подальшого розвитку цього роду військ”, — наголосив міністр.

Нагадаємо, замість військового параду цього року на День Незалежності у Києві відбудеться Хода Гідності.

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