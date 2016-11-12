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15 марта, 19:03 • 110658 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153692 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129645 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122755 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108345 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103284 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99912 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129042 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129501 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127576 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Сегодня в Украине будет преобладать сухая погода

Сегодня в Украине будет преобладать сухая погода

Киев • УНН

 • 9310 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня, 12 ноября, в большинстве областей Украины будет преобладать сухая холодная погода, лишь в западных областях вечером пройдут дождь и мокрый снег, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.

Температура воздуха в течение дня от -3 ° С до + 5 ° С, в южной части + 6 + 12 ° С.

  • В западной части будет преобладать влажная погода, вечером сильные осадки, порывистый ветер, местами налипание мокрого снега, метели. Температура воздуха ночью 0-5 ° С, днем ​​от -3 ° С до + 3 ° С.
  • В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью и днем ​​от + 3 ° С до -3 ° С.
  • В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 0 + 5 ° С, днем ​​+ 2 + 6 ° С.
  • В центральной части - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью от + 3 ° С до -2 ° С, днем ​​+ 2 + 7 ° С.
  • В южной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью + 2 + 7 ° С, днем ​​+ 6 + 12 ° С.

Ветер в Украине северо-восточный, 7-12 м / с, местами порывы 15-22 м / с, в Карпатах 25-28 м / с.

Местами туманы и дымки.

Украинские Национальные Новости

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