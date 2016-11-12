Сегодня в Украине будет преобладать сухая погода
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня, 12 ноября, в большинстве областей Украины будет преобладать сухая холодная погода, лишь в западных областях вечером пройдут дождь и мокрый снег, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
Температура воздуха в течение дня от -3 ° С до + 5 ° С, в южной части + 6 + 12 ° С.
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- В западной части будет преобладать влажная погода, вечером сильные осадки, порывистый ветер, местами налипание мокрого снега, метели. Температура воздуха ночью 0-5 ° С, днем от -3 ° С до + 3 ° С.
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- В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью и днем от + 3 ° С до -3 ° С.
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- В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 0 + 5 ° С, днем + 2 + 6 ° С.
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- В центральной части - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью от + 3 ° С до -2 ° С, днем + 2 + 7 ° С.
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- В южной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью + 2 + 7 ° С, днем + 6 + 12 ° С.
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Ветер в Украине северо-восточный, 7-12 м / с, местами порывы 15-22 м / с, в Карпатах 25-28 м / с.
Местами туманы и дымки.