Сегодня в Украине будет преобладать сухая погода

Температура воздуха в течение дня от -3 ° С до + 5 ° С, в южной части + 6 + 12 ° С.



В западной части будет преобладать влажная погода, вечером сильные осадки, порывистый ветер, местами налипание мокрого снега, метели. Температура воздуха ночью 0-5 ° С, днем ​​от -3 ° С до + 3 ° С.



В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью и днем ​​от + 3 ° С до -3 ° С.



В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 0 + 5 ° С, днем ​​+ 2 + 6 ° С.



В центральной части - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью от + 3 ° С до -2 ° С, днем ​​+ 2 + 7 ° С.



В южной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью + 2 + 7 ° С, днем ​​+ 6 + 12 ° С.



Ветер в Украине северо-восточный, 7-12 м / с, местами порывы 15-22 м / с, в Карпатах 25-28 м / с.

Местами туманы и дымки.