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15 марта, 19:03 • 108525 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148149 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126512 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119829 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106555 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102283 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96337 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Сегодня ХК "Донбасс" стартует в Континентальном кубке

Сегодня ХК "Донбасс" стартует в Континентальном кубке

Киев • УНН

 • 9269 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Чемпион Украины по хоккею "Донбасс" в Оденсе (Дания) стартует в Континентальном кубке со стадии полуфинала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Украинской хоккейной лиги.

Соперниками "Донбасса" станут британский "Ноттингем", французский "Анже", а также датский "Оденсе", на домашней арене которого пройдут все матчи.

В первой встрече в Дании "Донбассу" предстоит сыграть сегодня в 17:00 против французского "Анже". В прошлом сезоне команда выиграла серебряные медали чемпионата. Главный тренер - Жан-Франсуа Жодуа, который возглавляет команду второй сезон.

В обороне выступают канадские защитники Майкл Баста и Чарльз-Оливье Руссел, прошедшие школу в юниорских "WHL" и "QMJHL", а также взрослых лигах "ECHL" и "AHL". Лучшим по показателю полезности в команде также является защитник - Гарри Левек, +12.

Бомбардир команды Робин Габори также входит в группу лучших снайперов чемпионата Франции - 11 заброшенных шайб.

Напомним, что ранее "Донбасс" трижды принимал участие в суперфинале турнира - в 2012 году команда заняла 3-е место, в 2013 году - стала первой в истории украинской командой, которая выиграла Континентальный кубок, а в 2014 - заняло второе место. В 2015 году в полуфинале Континентального кубка участвовал "Кременчуг", однако в Суперфинал команде Дмитрия Пидгурского выйти не удалось.

Как сообщал УНН, ХК "Донбасс" отправился в Данию на стартовый поединок Континентальной лиги.

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