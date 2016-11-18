Сегодня ХК "Донбасс" стартует в Континентальном кубке
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Чемпион Украины по хоккею "Донбасс" в Оденсе (Дания) стартует в Континентальном кубке со стадии полуфинала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Украинской хоккейной лиги.
Соперниками "Донбасса" станут британский "Ноттингем", французский "Анже", а также датский "Оденсе", на домашней арене которого пройдут все матчи.
В первой встрече в Дании "Донбассу" предстоит сыграть сегодня в 17:00 против французского "Анже". В прошлом сезоне команда выиграла серебряные медали чемпионата. Главный тренер - Жан-Франсуа Жодуа, который возглавляет команду второй сезон.
В обороне выступают канадские защитники Майкл Баста и Чарльз-Оливье Руссел, прошедшие школу в юниорских "WHL" и "QMJHL", а также взрослых лигах "ECHL" и "AHL". Лучшим по показателю полезности в команде также является защитник - Гарри Левек, +12.
Бомбардир команды Робин Габори также входит в группу лучших снайперов чемпионата Франции - 11 заброшенных шайб.
Напомним, что ранее "Донбасс" трижды принимал участие в суперфинале турнира - в 2012 году команда заняла 3-е место, в 2013 году - стала первой в истории украинской командой, которая выиграла Континентальный кубок, а в 2014 - заняло второе место. В 2015 году в полуфинале Континентального кубка участвовал "Кременчуг", однако в Суперфинал команде Дмитрия Пидгурского выйти не удалось.
Как сообщал УНН, ХК "Донбасс" отправился в Данию на стартовый поединок Континентальной лиги.