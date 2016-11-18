Сьогодні ХК "Донбас" стартуватиме в Континентальному кубку

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 13545 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 27815 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 61229 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 132754 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 196401 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 189260 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 210447 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196608 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151961 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152882 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.2 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 182060 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 119528 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 28903 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 71809 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 50242 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 474147 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 313037 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 375709 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 487465 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 732102 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 119528 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 182060 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 125295 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160317 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 183545 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Сьогодні ХК "Донбас" стартуватиме в Континентальному кубку

Сьогодні ХК "Донбас" стартуватиме в Континентальному кубку

Київ • УНН

 • 9269 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Чемпіон України з хокею "Донбас" в Оденсе (Данія) візьме старт в Континентальному кубку зі стадії півфіналу. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Української хокейної ліги.

Суперниками "Донбасу" стануть британський "Ноттінгем", французький "Анже", а також данський "Оденсе", на домашній арені якого пройдуть всі матчі.

В першій зустрічі в Данії "Донбасу" належить зіграти сьогодні о 17:00 проти французького "Анже". У попередньому сезоні команда виграла срібні медалі чемпіонату. Головний тренер - Жан-Франсуа Жодуа, який очолює команду другий сезон.

товпами оборони виступають канадські захисники Майкл Баста і Чарльз-Олів'є Руссел, що пройшли школу в юніорських "WHL" і "QMJHL", а також дорослих лігах "ECHL" і "AHL". Кращим за показником корисності в команді є також захисник - Гарі Левек, +12.
Бомбардир команди Робін Габорі також входить до групи кращих снайперів чемпіонату Франції - 11 закинутих шайб.

Нагадаємо, що раніше "Донбас" тричі брав участь в суперфіналі турніру - у 2012 році команда зайняла 3-е місце, в 2013 році - стала першою в історії українською командою, яка виграла Континентальний кубок, а в 2014 - зайняло 2-е місце. У 2015 році в півфіналі Континентального кубка брав участь "Кременчук", проте в Суперфінал команді Дмитра Підгурського вийти не вдалося.

Як повідомляв УННХК "Донбас" відправився у Данію на стартовий поєдинок Континентальної ліги.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$86,933.60
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$75.04
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,911.85