Сьогодні ХК "Донбас" стартуватиме в Континентальному кубку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Чемпіон України з хокею "Донбас" в Оденсе (Данія) візьме старт в Континентальному кубку зі стадії півфіналу. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Української хокейної ліги.
Суперниками "Донбасу" стануть британський "Ноттінгем", французький "Анже", а також данський "Оденсе", на домашній арені якого пройдуть всі матчі.
В першій зустрічі в Данії "Донбасу" належить зіграти сьогодні о 17:00 проти французького "Анже". У попередньому сезоні команда виграла срібні медалі чемпіонату. Головний тренер - Жан-Франсуа Жодуа, який очолює команду другий сезон.
товпами оборони виступають канадські захисники Майкл Баста і Чарльз-Олів'є Руссел, що пройшли школу в юніорських "WHL" і "QMJHL", а також дорослих лігах "ECHL" і "AHL". Кращим за показником корисності в команді є також захисник - Гарі Левек, +12.
Бомбардир команди Робін Габорі також входить до групи кращих снайперів чемпіонату Франції - 11 закинутих шайб.
Нагадаємо, що раніше "Донбас" тричі брав участь в суперфіналі турніру - у 2012 році команда зайняла 3-е місце, в 2013 році - стала першою в історії українською командою, яка виграла Континентальний кубок, а в 2014 - зайняло 2-е місце. У 2015 році в півфіналі Континентального кубка брав участь "Кременчук", проте в Суперфінал команді Дмитра Підгурського вийти не вдалося.
Як повідомляв УНН, ХК "Донбас" відправився у Данію на стартовий поєдинок Континентальної ліги.