30 июня в Виннице состоялся второй забег по благотворительному квадромарафону "RUN 4 VICTORY", который в этом году проводит Всеукраинское физкультурно-спортивное общество "Колос" и спортивное сообщество "Характер" совместно с компанией МХП для поддержки Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Более 800 участников разного возраста и уровня подготовки пробежали выбранную среди 2, 5, 10, 10, 21 км дистанций в Вишенском парке или присоединились к забегу онлайн. А самые молодые участники марафона пробежали дистанции 200, 400 или 800 метров. Все средства участников трансформировались в донаты. Часть средств добавила компания МХП. Вместе удалось собрать на 30 FPV- дронов, ориентировочной стоимостью 500 тыс. грн, для 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Мероприятие стало частью Лиги забегов "RUN 4 VICTORY" и было проведено при поддержке Винницкой ОВА, городского совета и партнера I-VIN.

Цель масштабного спортивного события - собрать регистрационными взносами 1,5 млн грн, которые направить на покрытие запросов воинских частей и ТрО каждого города, где проходят забеги.

Сергей Доброгорский, заместитель главного исполнительного директора по агробизнесу МХП: "Международная компания МХП инициировала Лигу забегов "RUN 4 VICTORY", чтобы объединить усилия бизнеса и громад в поддержке ВСУ. Это второй символический забег, на который зарегистрировались коллективы со всех предприятий компании из 12 регионов Украины. Как по мне - это очень правильная инициатива. Дистанция неважна, ведь главное - это то, что мы объединяемся и совместными усилиями помогаем военным. Это - о командном духе и стремлении двигаться вперед, при любых обстоятельствах. Бег - это о целеустремленности, дисциплинированности и выносливости. Эти качества влияют на тот результат, который мы получаем в работе и бизнесе. Это важно и для страны, потому что от результатов нашей работы зависит как наполнение госбюджета, так и развитие страны в целом".

Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді", отметил: "Главная цель этого забега - помочь военным и объединить громады. Продемонстрировать, что помогать можно и таким образом, что малых дистанций, как и донатов, не бывает. Поэтому винницкий забег - это забег в поддержку 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Сейчас для выполнения боевых задач бригаде необходимо дополнительное оборудование, которое мы передали на собранные средства от регистрационных взносов. Этот забег еще раз демонстрирует: бежим вместе - помогаем вместе! Участие каждого в "RUN 4 VICTORY" - это вклад в заботу о наших защитниках. Благотворительный фонд "МХП-Громаді" приглашает всех участвовать и в следующих забегах в Черкассах и Ладыжине и продемонстрировать, что вместе мы - сила!"

Владимир Прокопчук, директор Винницкого Хаба МХП: "Наш Хаб МХП перенял эстафету забега у Западного Хаба, и сегодня мы провели его в Виннице. Однако это мероприятие - это очередное доказательство единства, сплоченности и выносливости украинцев. Ведь мы не только бежим, но и донатим на Вооруженные Силы Украины. Каждый из участников сделал свой вклад, и все собранные средства направим на закупку дронов и других средств защиты для бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Такой забег - это еще один пример того, что МХП и Винницкий Хаб МХП социально-ответственная компания. Мы не только заботимся о продовольственной безопасности страны, но и заботимся о благосостоянии людей в громадах, где ведем свою деятельность, заботимся о здоровом образе жизни, а с 24 февраля 2022 - нашим приоритетом стала помощь защитникам и защитницам. Большинство работников нашего Хаба приняли участие в забеге. Многие из них бежали вместе с семьей. Каждый выбрал себе дистанцию по уровню подготовки. Своим примером хотим показать, что не обязательно быть спортсменами, чтобы бежать. Главное - снова продемонстрировать наше единство, мощь, характер и целеустремленность, потому что мы непобедимы, когда едины, когда наши сердца бьются в унисон".