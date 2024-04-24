Собирал информацию об объектах ВСУ: задержан агент рф, который наводил российские ракеты на Одессу

Украинские спецслужбы задержали в Одесской области агента фсб, который готовил серию ракетно-дронных ударов по городу, в частности "охотился" на ПВО и "сливал" врагу персональные данные прокуроров и следователей СБУ. Об этом передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

В Одессе задержан местный житель, который занимался разведывательно-подрывной работой для представителей спецслужб рф.

Отмечается, что подозреваемый собирал информацию о расположении личного состава ВСУ и военной техники в Одессе. Также в "зоне особого внимания" агента рф были локации зенитно-ракетных комплексов ПВО на территории города.

По данным следствия, подозреваемый передавал российским кураторам персональные данные известных ему сотрудников прокуратуры и следователей Службы безопасности для дальнейшей ликвидации. При передаче информации просил врага нанести ракетные удары по зданию прокуратуры и СБУ.

Правоохранители задержали мужчину во время передачи координат ПВО сотруднику разведки рф с помощью одного из мессенджеров. Сейчас суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения - подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Офисе Генерального прокурора также сообщают, что фигурант уже имел проблемы с законом: в 2020 году он был осужден за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Тогда он получил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком.

Напомним,

На Днепропетровщине разоблачили наводчика, который собирал данные о Приднепровской ТЭС и ее защите, чтобы передать эту информацию для ракетных ударов россиянам. За содеянное его приговорили к 15 годам тюрьмы.