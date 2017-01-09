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Снегоуборочную технику закупят в Днепре

Снегоуборочную технику закупят в Днепре

Киев • УНН

 • 4443 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 9 января. УНН. В Днепре собираются закупить десять снегоуборочных машин. Сейчас уже готовится тендер на закупку техники. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Борис Филатов, сообщает УНН-Центр.

"В Днепре реальная проблема с уборкой тротуаров и я обещаю, что в следующем году мы уделим этой проблеме первоочередное внимание. Как минимум, уже готовится тендер на закупку еще 10 "Керхер" (10 снегоуборочных машин - ред.), чтобы закрепить за другими микрорайонами ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по словам городского головы Бориса Филатова Днепр на Рождество не парализовала снежная стихия.

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