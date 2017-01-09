Снігоприбиральну техніку закуплять у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 9 січня. УНН. У Дніпрі збираються закупити десять снігоприбиральних машин. Наразі вже готується тендер на закупівлю техніки. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Борис Філатов, повідомляє УНН-Центр.
“У Дніпрі реальна проблема з прибиранням тротуарів і я обіцяю, що в наступному році ми приділимо цій проблемі першочергову увагу. Як мінімум, вже готується тендер на закупівлю ще 10 “керхерів” (10 снігоприбиральних машин — ред.), щоб закріпити за одним за мікрорайонами,” — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, за словами міського голови Бориса Філатова Дніпро на Різдво не паралізувала снігова стихія.