Снігоприбиральну техніку закуплять у Дніпрі

“У Дніпрі реальна проблема з прибиранням тротуарів і я обіцяю, що в наступному році ми приділимо цій проблемі першочергову увагу. Як мінімум, вже готується тендер на закупівлю ще 10 “керхерів” (10 снігоприбиральних машин — ред.), щоб закріпити за одним за мікрорайонами,” — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, за словами міського голови Бориса Філатова Дніпро на Різдво не паралізувала снігова стихія.