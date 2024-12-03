Смертельное ДТП в Днепре: 19-летнего водителя отправили под стражу
Киев • УНН
Суд арестовал на 60 суток без права залога 19-летнего водителя BMW, подозреваемого в смертельном ДТП в Днепре. В аварии погибла 10-летняя пассажирка автомобиля Ford.
Суд отправил под стражу без права внесения залога 19-летнего подозреваемого в совершении ДТП в Днепре, в результате которого погибла 10-летняя девочка. Об этом журналисту УНН сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
"Суд применил к подозреваемому арест на 60 суток без права внесения залога", - сообщили в прокуратуре.
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В Днепре полиция задержала водителя BMW, который вызвал смертельное ДТП. В результате аварии погибла 10-летняя пассажирка автомобиля Ford.
Впоследствии 19-летнему водителю "BMW" сообщили о подозрении в совершении ДТП.