Смерть 2-летнего мальчика во Львовской области: дело чиновницы передали в суд
Киев • УНН
Чиновницу будут судить за халатность, приведшую к смерти двухлетнего мальчика. Ребенок умер от истощения и сильного алкогольного отравления.
В Львовской области в суд направили обвинительный акт в отношении специалистки Службы по делам детей одного из городских советов. Следствие считает, что из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей служащей не были приняты необходимые меры для защиты малолетних детей из неблагополучной семьи, что в конечном итоге привело к смерти двухлетнего мальчика. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По данным следствия, в начале февраля 2026 года двухлетнего ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, мальчик умер примерно через час после госпитализации.
Как установили правоохранители, причиной смерти стала вирусная инфекция на фоне критического истощения организма, сильного обезвоживания и острой алкогольной интоксикации. При этом уровень алкоголя в крови ребенка значительно превышал показатели, допустимые даже для взрослого человека.
Следствием установлено, что семья, в которой воспитывались пятеро малолетних детей, с сентября 2023 года состояла на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.
"Во время проверок фиксировались антисанитарные условия проживания, отсутствие отопления, факты домашнего насилия и злоупотребления алкоголем со стороны родителей", – говорится в сообщении.
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В прокуратуре отмечают, что ответственность за контроль условий проживания детей была возложена на сотрудницу Службы по делам детей. В то же время надлежащего надзора она не обеспечила. В частности, в течение 2024 года было составлено всего четыре акта обследования жилищных условий, причем без указания дат, а с третьего квартала проверки фактически прекратились.
Кроме того, в личных делах детей отсутствовали данные о состоянии их здоровья и прохождении медицинских осмотров. Несмотря на наличие очевидных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних, никаких решений об их изъятии из опасной среды или других мер защиты принято не было.
Действия служащей квалифицированы как служебная халатность, повлекшая гибель человека.
В то же время в суде уже находится на рассмотрении отдельное дело в отношении родителей погибшего мальчика. Их обвиняют в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.
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