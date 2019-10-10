"Слуга народа" проголосует за законопроекты по незаконному обогащению и прослушке нардепов - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В партии "Слуга народа" есть согласие относительно законопроектов о незаконном обогащении и по "прослушке" народных депутатов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Отдельный закон будет действительно по депутатам, они так договорились, мне так сказали все наши, и Стефанчук сказал, все будет нормально, они проголосуют. По незаконному обогащению тоже о чем-то договорились. Мы проголосуем. Но представьте, как сложно им голосовать, когда никто не голосует кроме этой партии. И они еще ходят, говорят, предлагают какую-то область", - сказал Президент, отвечая на вопрос о законопроекте о незаконном обогащении и по "прослушке" народных депутатов.
Напомним, появился текст законопроекта о прослушивании нардепов.