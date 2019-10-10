"Слуга народу" проголосує за законопроекти щодо незаконного збагачення та прослушки нардепів - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У партії "Слуга народу" є згода щодо законопроектів про незаконне збагачення та щодо "прослушки" народних депутатів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста під час прес-марафону у Києві, передає кореспондент УНН.
"Окремий закон буде, дійсно, по депутатах, вони так домовились, мені так сказали всі наші, і Стефанчук сказав, все буде нормально, вони проголосують. Про незаконне збагачення теж про щось домовились. Ми проголосуємо. Але уявіть, як складно їм голосувати, коли ніхто не голосує крім цієї партії. І вони ще ходять, розповідають, пропонують якусь область", - сказав Президент, відповідаючи на запитання про законопроект про незаконне збагачення та щодо "прослушки" народних депутатів.
Нагадаємо, з'явився текст законопроекту щодо прослуховування нардепів.