"Слуга народу" проголосує за законопроекти щодо незаконного збагачення та прослушки нардепів - Президент

"Окремий закон буде, дійсно, по депутатах, вони так домовились, мені так сказали всі наші, і Стефанчук сказав, все буде нормально, вони проголосують. Про незаконне збагачення теж про щось домовились. Ми проголосуємо. Але уявіть, як складно їм голосувати, коли ніхто не голосує крім цієї партії. І вони ще ходять, розповідають, пропонують якусь область", - сказав Президент, відповідаючи на запитання про законопроект про незаконне збагачення та щодо "прослушки" народних депутатів.

Нагадаємо, з'явився текст законопроекту щодо прослуховування нардепів.