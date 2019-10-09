З'явився текст законопроекту щодо прослуховування нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Верховній Раді з’явився текст законопроекту №2237 "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України", який пропонує дозволити прослуховування народних депутатів. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт ВР.
Ініціаторами законопроекту є депутати від фракції “Слуга народу”.
Згідно із законопроектом, у нардепів можна буде проводити обшуки, якщо відповідне клопотання підтримає генеральний прокурор, а слідчий суддя погодить. Відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральним прокурором
Затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, щодо народного депутата можливі, якщо клопотання з відповідним дозволом підтримає генеральний прокурор.
Розгляд таких клопотань здійснюється слідчим суддею апеляційного суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, — слідчим суддею Вищого антикорупційного суду. Такі ухвали можуть бути оскаржені у апеляційному порядку у випадках, передбачених КПК України.
Окрім того, депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
Нагадаємо, у “Слузі народу” розповідали про подальші кроки щодо скасування недоторканості.