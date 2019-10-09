Появился текст законопроекта о прослушивании нардепов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Верховной Раде появился текст законопроекта №2237 "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины", который предлагает разрешить прослушивание народных депутатов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт ВР.
Инициаторами законопроекта являются депутаты от фракции "Слуга народа".
Согласно законопроекту, у нардепов можно будет проводить обыски, если соответствующее ходатайство поддержит генеральный прокурор, а следственный судья согласует. Сведения, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления народным депутатом Украины, вносятся в Единый реестр досудебных расследований Генеральным прокурором.
Задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, в отношении народного депутата возможны, если ходатайство с соответствующим разрешением поддержит генеральный прокурор.
Рассмотрение таких ходатайств осуществляется следственным судьей апелляционного суда в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а в уголовных процессах по преступлениям, отнесенным к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственным судьей Высшего антикоррупционного суда. Такие решения могут быть обжалованы в апелляционном порядке в случаях, предусмотренных УПК Украины.
Кроме того, депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
Напомним, в "Слуге народа" рассказывали о дальнейших шагах по отмене неприкосновенности.