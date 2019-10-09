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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Появился текст законопроекта о прослушивании нардепов

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. В Верховной Раде появился текст законопроекта №2237 "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины", который предлагает разрешить прослушивание народных депутатов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт ВР.

Появился текст законопроекта о прослушивании нардепов

Инициаторами законопроекта являются депутаты от фракции "Слуга народа".

Согласно законопроекту, у нардепов можно будет проводить обыски, если соответствующее ходатайство поддержит генеральный прокурор, а следственный судья согласует. Сведения, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления народным депутатом Украины, вносятся в Единый реестр досудебных расследований Генеральным прокурором.

Задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, в отношении народного депутата возможны, если ходатайство с соответствующим разрешением поддержит генеральный прокурор.

Рассмотрение таких ходатайств осуществляется следственным судьей апелляционного суда в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а в уголовных процессах по преступлениям, отнесенным к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственным судьей Высшего антикоррупционного суда. Такие решения могут быть обжалованы в апелляционном порядке в случаях, предусмотренных УПК Украины.

Кроме того, депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Напомним, в "Слуге народа" рассказывали о дальнейших шагах по отмене неприкосновенности.

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