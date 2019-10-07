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У "Слузі народу" розповідали про подальші кроки щодо скасування недоторканості

Київ • УНН

 • 14835 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Наступним кроком після прийняття законопроекту про зняття депутатської недоторканності стане внесення до інших законів, які почнуть працювати вже з 1 січня 2020 року. Про це сьогодні на брифінгу заявила заступник голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики Галина Янченко, передає кореспондент УНН.

У "Слузі народу" розповідали про подальші кроки щодо скасування недоторканості

“Були внесені зміни до Конституції України, а саме до ст. 80, яка раніше гарантувала повну недоторканість для депутатів. Ці зміни до КУ наберуть чинності з 1 січня наступного року. Наступним кроком є внесення змін до інших законів, які також регулювали аспекти недоторканості: Кримінально-процесуальний кодекс, Закон “Про статус народного депутата”, Закон “Про регламент до ВРУ”, — сказала Янченко.

Нагадаємо, законопроект щодо зняття депутатської недоторканості отримав найбільшу кількість голосів “за” під час голосування в сесійній залі парламенту протягом вересня.

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