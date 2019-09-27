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Закон про зняття недоторканості з нардепів став лідером за кількістю голосів "за" - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Законопроект щодо зняття депутатської недоторканості отримав найбільшу кількість голосів “за” під час голосування в сесійній залі парламенту протягом вересня. Такі дані аналізу першого місяця роботи Верховної Ради оприлюднила Громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.

Закон про зняття недоторканості з нардепів став лідером за кількістю голосів "за" - дослідження

За даними дослідження, найбільшу кількість голосів парламентарі у вересні віддали за проект закону № 7203 “Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)”. Як зазначили в ОПОРі, документ підтримали 373 народні депутати.

Нагадаємо, згідно з результатами соціологічного опитування, понад 90% українців підтримують ініціативу щодо дострокового припинення повноважень народного депутата за кнопкодавство і прогули, скорочення до 300 кількості парламентарів та зняття депутатської недоторканності.

3 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому проект закону 7203 щодо зняття депутатської недоторканності. За нього проголосували всі фракції, окрім “Опозиційної платформи — За життя”.

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