Закон про зняття недоторканості з нардепів став лідером за кількістю голосів "за" - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Законопроект щодо зняття депутатської недоторканості отримав найбільшу кількість голосів “за” під час голосування в сесійній залі парламенту протягом вересня. Такі дані аналізу першого місяця роботи Верховної Ради оприлюднила Громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.
За даними дослідження, найбільшу кількість голосів парламентарі у вересні віддали за проект закону № 7203 “Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)”. Як зазначили в ОПОРі, документ підтримали 373 народні депутати.
Нагадаємо, згідно з результатами соціологічного опитування, понад 90% українців підтримують ініціативу щодо дострокового припинення повноважень народного депутата за кнопкодавство і прогули, скорочення до 300 кількості парламентарів та зняття депутатської недоторканності.
3 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому проект закону 7203 щодо зняття депутатської недоторканності. За нього проголосували всі фракції, окрім “Опозиційної платформи — За життя”.