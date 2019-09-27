Закон о снятии неприкосновенности с нардепов стал лидером по количеству голосов "за" - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности получил наибольшее количество голосов “за” при голосовании в сессионном зале парламента в течение сентября. Такие данные анализа первого месяца работы Верховной Рады обнародовала Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
По данным исследования, наибольшее количество голосов парламентарии в сентябре отдали за проект закона № 7203 “О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)”. Как отметили в опорах, документ поддержали 373 народных депутата.
Напомним, согласно результатам социологического опроса, более 90% украинцев поддерживают инициативу о досрочном прекращении полномочий народного депутата за кнопкодавство и прогулы, сокращение до 300 количества парламентариев и снятия депутатской неприкосновенности.
3 сентября Верховная Рада приняла в целом проект закона 7203 о снятии депутатской неприкосновенности. За него проголосовали все фракции, кроме “Оппозиционного платформы — по жизни”.