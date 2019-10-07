В "Слуге народа" рассказывали о последующих шагах по отмене неприкосновенности
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Следующим шагом после принятия законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности станет внесение в другие законы, которые начнут работать уже с 1 января 2020 года. Об этом сегодня на брифинге заявила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко, передает корреспондент УНН.
“Были внесены изменения в Конституцию Украины, а именно ст. 80, которая ранее гарантировала полную неприкосновенность для депутатов. Эти изменения в КУ вступят в силу с 1 января следующего года. Следующим шагом является внесение изменений в другие законы, которые также регулировали аспекты неприкосновенности: Уголовно-процессуальный кодекс, Закон “О статусе народного депутата”, Закон “О регламенте в ВРУ”, — сказала Янченко.
Напомним, законопроект о снятии депутатской неприкосновенности получил наибольшее количество голосов “за” при голосовании в сессионном зале парламента в течение сентября.