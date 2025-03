Похожая на индейку, шахматная фигура и обгоревшее дерево: новогодние елки в странах мира

США, Нью-Йорк

В Нью-Йорке елку зажгли 4 декабря возле Рокфеллер-Центра, и в этом году у нее хрустальная звезда Swarowski. Перевозка ели на 35-метровом прицепе заняла два дня. На нее можно будет посмотреть до 17 января.

Англия, Лондон

Ежегодно праздничную ель привозят из Норвегии на Трафальгарскую площадь в Лондоне. В этом году главная новогодняя елка Соединенного Королевства была названа "индейкой" из-за ее "разреженных веток" и странного "анемичного" внешнего вида.

Литва, Вильнюс

На Кафедральной площади литовской столицы елка в этом году украшена шахматными фигурами и светится белыми и синими огнями. Сама елка также оформлена как большая шахматная фигура.







Австралия, Сидней

В центре Сиднея установили обгоревшую рождественскую елку, сделанную из обугленных веток и обгоревших предметов домашнего обихода, собранных в Новом Южном Уэльсе.

Целью проекта является напоминание о масштабных лесных пожарах, которые не утихают в Австралии, и собрать средства для австралийского Красного Креста, который помогает пострадавшим от пожаров.

Италия, Губбио

Свое первенство среди самых больших елок мира продолжает сохранять красавица из коммуны Губбио в центре Италии. Ее высота – 750 метров, ширина – 450 метров. Это световая инсталляция из 700 неоновых огней, и в Губбио она уже 38 лет. Чтобы "включить" свет елки, нужен кабель длиной 20 км. На вершине находится рождественская звезда, которая меняет цвет каждые пять минут.

