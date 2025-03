Схожа на індичку, шахова фігура і обгоріле дерево: новорічні ялинки у країнах світу

США, Нью-Йорк

У Нью-Йорку ялинку запалили 4 грудня біля Рокфеллер-Центру, і в цьому році у неї кришталева зірка Swarowski. Перевезення ялинки на 35-метровому причепі зайняло два дні. На неї можна буде подивитися до 17 січня.

NOW the holidays can officially begin! #ChristmasInRockefellerCenter pic.twitter.com/inAjwcxulX

- City of New York (@nycgov) 5 грудня 2019 р

Are you in the holiday spirit this morning? Have a great Thursday, New York! pic.twitter.com/nMDZZWmh4j

- City of New York (@nycgov) 5 грудня 2019 р

Англія, Лондон

Щорічно святкову ялинку привозять з Норвегії на Трафальгарську площу в Лондоні. Цього року головна новорічна ялинка Сполученого Королівства була названа "індичкою" через її "розріджені гілки" і дивний "анемічний" зовнішній вигляд.

The state of the Christmas tree in Trafalgar Square this year .... most anaemic tree possible pic.twitter.com/HqbR2NAmCh

- Calum OBM (@ cobm123) 2 грудня 2019 р

Last little burst of Christmas in Trafalgar Square yesterday. The Christmas tree from Norway, a menorah to celebrate Hanukkah and a Christmas market in front of the National Gallery. # Christmas2019 # Hanukkah2019 #Norway pic.twitter.com/AFPFYUkvSt

- History, Royals and Other Things (@RoyalsOther) 29 грудня 2019 р

We saw in the new year in Trafalgar Square. Overlooked by the Canadian Embassy and the Christmas tree which is a traditional gift from the people of Norway. Such a mixture of races and nationalities all in one place with their hopes for this new year. pic.twitter.com/k7ety5e39y

- Della Hudson (@DellaHudsonFCA) 1 січня 2020 р

Литва, Вільнюс

На Кафедральній площі литовської столиці ялинка цього року прикрашена шаховими фігурами і світиться білими і синіми вогнями. Сама ялинка також оформлена як велика шахова фігура.







Австралія, Сідней

У центрі Сіднея встановили обгорілу різдвяну ялинку, зроблену з обвуглених гілок і обгорілих предметів домашнього вжитку, зібраних в Новому Південному Уельсі.

Метою проекту є нагадування про масштабні лісові пожежі, які не вщухають у Австралії, і зібрати кошти для австралійського Червоного Хреста, який допомагає постраждалим від пожеж.

Італія, Губбіо

Свою першість серед найбільших ялинок світу продовжує зберігати красуня з комуни Губбіо в центрі Італії. Її висота - 750 метрів, ширина - 450 метрів. Це світлова інсталяція з 700 неонових вогнів, і в Губбіо вона вже 38 років. Щоб "включити" світло ялинки, потрібен кабель довжиною 20 км. На вершині - різдвяна зірка, яка змінює колір кожні п'ять хвилин.

Нагадаємо, у Прип'яті з'явилася перша новорічна ялинка з часу Чорнобильської катастрофи.