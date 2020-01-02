Схожа на індичку, шахова фігура і обгоріле дерево: новорічні ялинки у країнах світу

КИЇВ. 2 січня. УНН. Зимові свята не закінчуються, а це значить, що місцеві та туристи зможуть ще побачити найрізноманітніші ялинки по всій планеті. УНН зробив добірку, як виглядають ялинки 2019-2020 років у різних країнах світу.