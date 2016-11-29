Схему незаконной переправки людей за границу разоблачили в Ивано-Франковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Схему переправки людей через государственную границу по поддельным паспортам разоблачила в Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Начальник одного из районных подразделений Государственной миграционной службы и его подчиненные делали загранпаспорта с заведомо ложными сведениями для выходцев из Луганской и Донецкой областей, а также граждан Российской Федерации. Для этого злоумышленники использовали копии паспортов жителей Ивано-Франковской и Львовской областей, которые уже умерли, или паспорта которых были потеряны. Поэтому заказчик получал загранпаспорт с его собственной фотографией, но с фамилией другого человека.
Изготовление одного фальшивого документа стоило от восьми до десяти тысяч долларов. Оперативники СБУ задокументировали факт выдачи 15 поддельных паспортов.
Начальнику районного подразделения ГМС сообщено о подозрении в использовании служебного положения для организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается следствие в отношении его подчиненных-сообщников.