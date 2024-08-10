Ситуация в курской и белгородской области рф: что известно на утро
Киев • УНН
иинобороны рф утверждает, что "сбило" 32 дрона за ночь, преимущественно в курской области. Между тем в российских телеграм-каналах появились данные и видео с информацией о ситуации в курской и белгородской областях.
минобороны рф утверждает о "сбитии" 32 дронов за ночь, большинство из которых - в курской области россии. Между тем в российских телеграм-каналах появились данные и видео с информацией о ситуации в курской и белгородской областях, пишет УНН.
Детали
мо рф заявляет, что в течение прошлой ночи их ПВО "перехватила" и "уничтожила" 32 БПЛА самолетного типа: 26 - над курской областью и 6 над ярославской областью россии.
В брянской, курской и белгородской областях рф, по данным росСМИ, ввели режим "контртеррористической операции".
Между тем российские милблогеры и другие телеграм-каналы распространяют информацию о "заходе" в село плехово в курской области и в село пороз белгородской области. Относительно последнего в сети даже публикуют видео, впрочем, дата неизвестна и информация требует подтверждения.
"Агресор завжди пожинає відповідні плоди": Подоляк висловився про причину подій у курській області рф8 августа 2024, 08:53 • 104455 просмотров