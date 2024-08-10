Ситуация в курской и белгородской области рф: что известно на утро

минобороны рф утверждает о "сбитии" 32 дронов за ночь, большинство из которых - в курской области россии. Между тем в российских телеграм-каналах появились данные и видео с информацией о ситуации в курской и белгородской областях, пишет УНН.

Детали

мо рф заявляет, что в течение прошлой ночи их ПВО "перехватила" и "уничтожила" 32 БПЛА самолетного типа: 26 - над курской областью и 6 над ярославской областью россии.

В брянской, курской и белгородской областях рф, по данным росСМИ, ввели режим "контртеррористической операции".

Между тем российские милблогеры и другие телеграм-каналы распространяют информацию о "заходе" в село плехово в курской области и в село пороз белгородской области. Относительно последнего в сети даже публикуют видео, впрочем, дата неизвестна и информация требует подтверждения.

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