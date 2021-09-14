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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация в Афганистане: в Кандагаре более тысячи жителей вышли на протест из-за выселения талибами

Киев  •  УНН

 • 20285 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Более тысячи афганцев провели акцию протеста в одноименном административном центре провинции Кандагар, призвав радикальное движение “Талибан” не выгонять их из своих домов. Об этом сообщило во вторник агентство Asvaka, пишет УНН.

Детали

По его сведениям, талибы приказали жителям армейского гарнизона, расположенного между первым и 13-м районами Кандагара, покинуть свои дома в течение трех дней. Им также запретили брать с собой какие-либо предметы домашнего обихода. “Талибан”, по словам протестующих, разместит там свои подразделения.

Как указывает агентство, за последние 30-40 лет многие афганцы построили на территории гарнизона частные дома и остались там жить. Протестующие отмечают, что они испытывают финансовые трудности и не могут позволить себе даже еду. Участники акции потребовали от местных властей прекратить это.

#Breaking: Thousands gather in front of Kandahar gov office to urge Kandahar governor not to evict them from their homes in Firqa area.
They have been ordered to leave their houses in three days. Violence also reported on protestors and our reporter. https://t.co/zedV2oKM2l pic.twitter.com/e2w9LrV6Ym

— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) September 14, 2021

One of the Protesters in #Kandahar says, that they have been told to leave their houses in 3 days & should not take any household items with them, while he says we are struggling financially & calls on the Kandahar Governor to hear their voices. https://t.co/zedV2oKM2l pic.twitter.com/NrwioUBBgp

— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) September 14, 2021

Справка

Движение “Талибан” развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Представитель “Талибана” Забихулла Муджахид 7 сентября объявил состав нового временного правительства.

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