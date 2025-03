Ситуація в Афганістані: у Кандагарі більше тисячі жителів вийшли на протест через виселення талібами

Деталі

За його відомостями, таліби наказали жителям армійського гарнізону, розташованого між першим і 13-м районами Кандагара, покинути свої будинки протягом трьох днів. Їм також заборонили брати з собою будь-які предмети домашнього вжитку. “Талібан”, за словами протестувальників, розмістить там свої підрозділи.

Як вказує агентство, за останні 30-40 років багато афганців побудували на території гарнізону приватні будинки і залишилися там жити. Протестуючі зазначають, що вони зазнають фінансових труднощів і не можуть дозволити собі навіть їжу. Учасники акції зажадали від місцевої влади припинити це.

#Breaking : Thousands gather in front of Kandahar gov office to urge Kandahar governor not to evict them from their homes in Firqa area .

They have been ordered to leave their houses in three days. Violence also reported on protestors and our reporter. https://t.co/zedV2oKM2l pic.twitter.com/e2w9LrV6Ym

— Aśvaka — آسواکا News Agency (@AsvakaNews) September 14, 2021

One of the Protesters in #Kandahar says, that they have been told to leave their houses in 3 days & should not take any household items with them, while he says we are struggling financially & calls on the Kandahar Governor to hear their voices . https://t.co/zedV2oKM2l pic.twitter.com/NrwioUBBgp

— Aśvaka — آسواکا News Agency (@AsvakaNews) September 14, 2021

Довідка

Рух “Талібан” розгорнув масштабну операцію по встановленню контролю над Афганістаном після оголошення США навесні про намір вивести звідти військові сили. 15 серпня президент Ашраф Гані склав повноваження і покинув країну, а таліби без бою увійшли в Кабул. Представник “Талібану” Забіхулла Муджахід 7 вересня оголосив склад нового тимчасового уряду.