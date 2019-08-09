Сытник заявил, что ФБР не допрашивало его относительно вмешательства в американские выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что его не допрашивало Федеральное бюро расследований по делу о вмешательстве в американские выборы. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Это не соответствует действительности. Мое вмешательство только в голове Юрия Витальевича (Генерального прокурора Юрия Луценко - ред.)", - сказал Сытник, отвечая на вопрос, правдива ли информация СМИ, что ФБР в течение отчетного полгода допрашивала его в деле о вмешательстве в американские выборы.
Напомним, в мае 2019 года появилась информация, что ГБР открыло производство в отношении директора НАБУ Сытника по ст. 111 ч. 1 (Государственная измена). В заявлении о преступлении, кроме руководителя Бюро, также фигурирует и посол США Мари Йованович.
Ранее в ГБР сообщили, что вскоре Бюро объявит текущие результаты расследования уголовного производства по факту вмешательства председателя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и народного депутата Сергея Лещенко в выборы президента США.