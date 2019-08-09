Ситник заявив, що ФБР не допитувало його стосовно втручання в американські вибори

"Це не відповідає дійсності. Моє втручання тільки в голові Юрія Віталійовича (Генерального прокурора Юрія Луценка – ред.)", - сказав Ситник, відповідаючи на питання, чи правдива інформація ЗМІ, що ФБР протягом звітного півроку допитувала його у справі про втручання в американські вибори.

Нагадаємо, у травні 2019 року з’явилася інформація, що ДБР відкрило провадження стосовно директора НАБУ Ситника за ст. 111 ч. 1 (Державна зрада). У заяві про злочин, крім керівника Бюро, також фігурує і посол США Марі Йованович.

Раніше у ДБР повідомили, що невдовзі Бюро оголосить поточні результати розслідування кримінального провадження за фактом втручання голови Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника і народного депутата Сергія Лещенка у вибори президента США.