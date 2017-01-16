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Сирийские повстанцы подтвердили участие в переговорах в Астане

Сирийские повстанцы подтвердили участие в переговорах в Астане

Киев • УНН

 • 10341 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Сирийские повстанческие группировки подтвердили свое участие в переговорах с правительством, организованных Россией и Турцией в Астане, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Как отмечается, делегацию оппозиционных сил возглавит один из лидеров коалиции сирийских повстанцев "Джейш аль-Ислам" Мохаммад Аллуш. По его словам, цель переговоров - положить конец, как он выразился, преступлениям со стороны правительства и его соратников.

Сообщается, что повстанцы на переговорах в Астане будут добиваться "расширения режима прекращения огня, а также сосредоточатся на гуманитарных вопросах, а не политических дискуссиях".

"Первое, что будет обсуждаться, это вопрос о прекращении огня и нарушении со стороны режима (Башара Асада - ред.)", - заявил представитель Свободной сирийской армии.

До сих пор главным требованием повстанцев была отставка президента Б.Асада.

Сам Б.Асад в интервью французским журналистам на прошлой неделе заявил, что обсуждение этого вопроса возможно лишь в контексте изменений в сирийской конституции.

Переговоры должны пройти на этой неделе в Казахстане.

Ранее днем начала переговоров называли 23 января, но, как отметил в прошлый четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, официально эту дату пока не объявляли.

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