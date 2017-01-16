Сирійські повстанці підтвердили участь у переговорах в Астані
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Сирійські повстанські угруповання підтвердили свою участь у переговорах із урядом, організованих Росією і Туреччиною в Астані, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як зазначається, делегацію опозиційних сил очолить один із лідерів коаліції сирійських повстанців "Джейш аль-Іслам" Мохаммад Аллуш. За його словами, мета переговорів - покласти край, як він висловився, злочинам з боку уряду та його соратників.
Повідомляється, що повстанці на переговорах у Астані домагатимуться "розширення режиму припинення вогню, а також зосередяться на гуманітарних питаннях, а не політичних дискусіях".
"Перше, що буде обговорюватися, це питання про припинення вогню і порушення з боку режиму (Башара Асада - ред.)", - заявив представник Вільної сирійської армії.
Досі головною вимогою повстанців була відставка президента Б.Асада.
Сам Б.Асад в інтерв'ю французьким журналістам минулого тижня заявив, що обговорення цього питання можливе лише в контексті змін до сирійської конституції.
Переговори мають пройти цього тижня у Казахстані.
Раніше днем початку перемовин називали 23 січня, але, як зазначив минулого четверга прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, офіційно цю дату поки не оголошували.