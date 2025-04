Сын Джона Леннона нарушил обещание и впервые публично спел песню отца "Imagine" в поддержку Украины

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Джулиан Леннон нарушил свое давнее обещание никогда не исполнять самую знаковую сольную песню своего отца — основателя британской рок-группы The Beatles Джона Леннона. В рамках онлайн-марафона Stand Up For Ukraine Джулиан впервые публично спел Imagine, информирует УНН со ссылкой на New York Post.