Сын Джона Леннона нарушил обещание и впервые публично спел песню отца "Imagine" в поддержку Украины

Детали

В Twitter 59-летний Джулиан написал: "Война в Украине - это невероятная трагедия. Как человек и как артист я чувствовал себя обязанным ответить самым значительным образом, которым мог. Поэтому впервые я публично исполнил песню моего папы "Imagine".

Раньше он говорил, что исполнит эту песню только "если начнется конец света".

"Почему именно сейчас, после всех этих лет? Я всегда говорил, что единственный раз, когда я когда-либо думал бы спеть "Imagine", был бы конец света. Но его тексты (Джона Леннона. - Ред.) отражают наше коллективное желание мира во всем мире. Потому что в этой песне мы переносимся в пространство, где любовь и единство становятся нашей реальностью, хотя бы на мгновение. Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся. В результате продолжающегося убийственного насилия миллионы невинных семей были вынуждены покинуть уют своих домов и искать убежища в другом месте", - сказал он.

Леннон призвал мировых лидеров "и всех, кто верит в чувство "Imagine", встать на защиту беженцев всюду".

Справка

В песне "Imagine" Джон Леннон изложил свои взгляды и мнения относительно того, каким должен быть мир. Она стала своеобразным антивоенным гимном.

Напомним

Известная группа Pink Floyd выпустила совместную песню с Андреем Хлывнюком на поддержку Украины.

На поддержку Украины группа Scorpions изменила текст хита Wind of Change.