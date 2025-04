Син Джона Леннона порушив обіцянку і вперше публічно заспівав пісню батька ''Imagine'' на підтримку України

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Джуліан Леннон порушив свою давню обіцянку ніколи не виконувати найзнаковішу сольну пісню свого батька — засновника британського рок-гурту The Beatles Джона Леннона. В рамках онлайн-марафону Stand Up For Ukraine Джуліан вперше публічно заспівав Imagine, інформує УНН з посиланням на New York Post.