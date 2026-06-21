Швейцарцы могут отвергнуть жесткий нейтралитет и усилить возможность санкций против России - опрос

Большинство швейцарских избирателей в настоящее время не поддерживают инициативу по закреплению постоянного нейтралитета в конституции страны накануне референдума, запланированного на 27 сентября. Об этом свидетельствуют результаты опроса Tamedia/20 Minuten, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно исследованию, лишь 34% респондентов готовы поддержать предложенные изменения, тогда как 54% заявили, что будут голосовать против.

Инициативу продвигает группа, поддерживаемая правой Швейцарской народной партией (SVP). Ее выдвинули после того, как Швейцария в 2022 году присоединилась к санкциям ЕС против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Санкции стали предметом спора

Предложение предусматривает закрепление постоянного нейтралитета в конституции и запрет экономических мер против государств, находящихся в состоянии войны. В случае его одобрения возможности Швейцарии присоединяться к международным санкциям могут быть ограничены.

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В то же время правительство и парламент выступают против этой инициативы, настаивая на сохранении нынешнего подхода, который позволяет стране гибко реагировать на международные события. Опрос также показал, что предложение поддерживают в основном избиратели SVP, тогда как сторонники других основных партий в большинстве своем выступают против.

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