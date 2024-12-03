Шмыгаль анонсировал масштабное расширение программы “Доступные лекарства”

Кабинет министров планирует крупнейшее за все время расширение программы "Доступные лекарства", по которой украинцы уже могут получать более 500 различных препаратов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Мы планируем самое большое за все время расширение программы "Доступные лекарства", по которой украинцы уже могут получать более 500 различных препаратов бесплатно или с небольшой доплатой. Для отдаленных сел и прифронтовых общин запустили проекты "мобильная аптека" и бесплатная доставка лекарств через "Укрпочту". В каждом уголке нашей страны каждый гражданин должен иметь доступ к лекарствам - сказал Шмыгаль.

Напомним

Правительство приняло программу "Зимняя еПоддержка", инициированную президентом Владимиром Зеленским, по которой после 1 декабря каждый украинец сможет получить 1000 гривен.