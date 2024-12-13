Шесть объектов энергетической инфраструктуры атакованы на Львовщине - ОВА
Киев • УНН
Враг совершил атаку на 6 объектов критической энергетической инфраструктуры Львовской области. Пожары ликвидированы, пострадавших нет, но введены графики отключений.
Армия рф нанесла удары по шести объектам критически-энергетической инфраструктуры Львовской области. Пожары, которые возникли из-за атак, уже ликвидировали, сообщил в пятницу глава ОВА Максим Козицкий, передает УНН.
Во время сегодняшней утренней атаки враг атаковал 6 объектов критически-энергетической инфраструктуры. По состоянию на эту минуту пожары, которые возникли в результате удара, ликвидировали
По его словам, на месте работают работники ГСЧС и правоохранители. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее
ВУкрэнерго сообщали, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки рф повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах, графики отключений на сегодня усилили.