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Шесть объектов энергетической инфраструктуры атакованы на Львовщине - ОВА

Шесть объектов энергетической инфраструктуры атакованы на Львовщине - ОВА

Киев  •  УНН

 • 9101 просмотра

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Враг совершил атаку на 6 объектов критической энергетической инфраструктуры Львовской области. Пожары ликвидированы, пострадавших нет, но введены графики отключений.

Армия рф нанесла удары по шести объектам критически-энергетической инфраструктуры Львовской области. Пожары, которые возникли из-за атак, уже ликвидировали, сообщил в пятницу глава ОВА Максим Козицкий, передает УНН

Во время сегодняшней утренней атаки враг атаковал 6 объектов критически-энергетической инфраструктуры. По состоянию на эту минуту пожары, которые возникли в результате удара, ликвидировали

- написал Козицкий.

По его словам, на месте работают работники ГСЧС и правоохранители. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее 

ВУкрэнерго сообщали, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки рф повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах, графики отключений на сегодня усилили. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
ukrenerhoУкрэнерго
lvovЛьвов