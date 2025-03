Сербский теннисист Джокович стал четырехкратным победителем Уимблдона

В финале 31-летний Джокович, посеянный на турнире под 12-м номером, победил южноафриканца Кевина Андерсона (8) со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3). На пути к решающему матчу теннисисты провели пятисетовые полуфиналы, которые стали первым и вторым по продолжительности на этой стадии за всю историю Уимблдона. Андерсон победил американца Джона Изнера за 6:00 36 минут, Джокович — испанца Рафаэля Надаля за 5:00 17 минут.

Андерсон и Джокович встречались в седьмой раз, при этом трижды именно на Уимблдоне. Счет в личном противостоянии стал 6-1 в пользу 31-летнего серба. 32-летний Андерсон вдруг играл в финале турнира Большого шлема. В 2017 году в решающем матче US Open он проиграл Надалю (3:6, 3:6, 4:6).

Джокович выиграл Уимблдон в четвертый раз (2011, 2014 года, 2015 года, 2018). Для серба эта победа стала тринадцатой на турнирах Большого шлема. Он шесть раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, дважды — US Open, один раз — Roland Garros.

Напомним, немка Анжелика Кербер в субботу обыграла в финале турнира американскую теннисистку Серену Уильямс со счетом 6:3, 6:3. Победа на Уимблдоне стала для Кербер первой в карьере. Теперь на счету теннисистки три победы на турнирах Большого шлема.

