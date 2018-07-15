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Сербський тенісист Джокович став чотириразовим переможцем Вімблдону

Сербський тенісист Джокович став чотириразовим переможцем Вімблдону

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Сербський тенісист Новак Джокович четвертий раз у кар’єрі став переможцем Вімблдону — третього в сезоні турніру серії Великого шолома (загальний призовий фонд — 45 млн доларів США), який проходить на трав’яних кортах Лондона, передає УНН з посиланням на прес-службу турніру в Twitter.

У фіналі 31-річний Джокович, посіяний на турнірі під 12-м номером, переміг південноафриканця Кевіна Андерсона (8) з рахунком 6:2, 6:2, 7:6 (7:3). На шляху до вирішального матчу тенісисти провели п’ятисетові півфінали, які стали першим і другим за тривалістю на цій стадії за всю історію Вімблдону. Андерсон переміг американця Джона Ізнера за 6 годин 36 хвилин, Джокович — іспанця Рафаеля Надаля за 5 годин 17 хвилин.

Андерсон і Джокович зустрічалися в сьомий раз, при цьому тричі саме на Вімблдоні. Рахунок в особистому протистоянні став 6-1 на користь 31-річного серба. 32-річний Андерсон вдруге грав у фіналі турніру Великого шолома. У 2017 році у вирішальному матчі US Open він програв Надалю (3:6, 3:6, 4:6).

Джокович виграв Вімблдон в четвертий раз (2011, 2014 року, 2015-го, 2018). Для серба ця перемога стала 13-ю на турнірах Великого шолома. Він шість разів вигравав Відкритий чемпіонат Австралії, двічі — US Open, один раз — Roland Garros.

Нагадаємо, німкеня Анжеліка Кербер в суботу обіграла у фіналі турніру американську тенісистку Серену Вільямс з рахунком 6:3, 6:3. Перемога на Вімблдоні стала для Кербер першою в кар’єрі. Тепер на рахунку тенісистки три перемоги на турнірах Великого шолома.

Well worth the wait.@DjokerNole is a Grand Slam champion once again after beating Kevin Anderson 6-2, 6-2, 7-6(3) in the Wimbledon final

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