Сербський тенісист Джокович став чотириразовим переможцем Вімблдону

У фіналі 31-річний Джокович, посіяний на турнірі під 12-м номером, переміг південноафриканця Кевіна Андерсона (8) з рахунком 6:2, 6:2, 7:6 (7:3). На шляху до вирішального матчу тенісисти провели п’ятисетові півфінали, які стали першим і другим за тривалістю на цій стадії за всю історію Вімблдону. Андерсон переміг американця Джона Ізнера за 6 годин 36 хвилин, Джокович — іспанця Рафаеля Надаля за 5 годин 17 хвилин.

Андерсон і Джокович зустрічалися в сьомий раз, при цьому тричі саме на Вімблдоні. Рахунок в особистому протистоянні став 6-1 на користь 31-річного серба. 32-річний Андерсон вдруге грав у фіналі турніру Великого шолома. У 2017 році у вирішальному матчі US Open він програв Надалю (3:6, 3:6, 4:6).

Джокович виграв Вімблдон в четвертий раз (2011, 2014 року, 2015-го, 2018). Для серба ця перемога стала 13-ю на турнірах Великого шолома. Він шість разів вигравав Відкритий чемпіонат Австралії, двічі — US Open, один раз — Roland Garros.

Нагадаємо, німкеня Анжеліка Кербер в суботу обіграла у фіналі турніру американську тенісистку Серену Вільямс з рахунком 6:3, 6:3. Перемога на Вімблдоні стала для Кербер першою в кар’єрі. Тепер на рахунку тенісистки три перемоги на турнірах Великого шолома.

